POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin stürzt in der Uhlandstraße und verletzt sich schwer -Polizei sucht Zeugen (17.09.2024)

Singen (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Uhlandstraße ereignet hat. Eine 73-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Rad- und Gehweg neben der Hohenhewenstraße. An der Uhlandstraße wollte sie die Straße neben dem Kreisverkehr über eine dort vorhandene Querungshilfe überqueren. Hierbei stürzte die nicht behelmte 73-Jährige mit dem Kopf auf den erhabenen Teil der Fußgängerfurt. Schwerverletzt brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Te. 07733 9960-0, zu melden. Insbesondere die Fußgängerin, die der Fahrradfahrerin kurz zuvor entgegenkam, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

