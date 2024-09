Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, A81

Landkreis Rottweil) Überholmanöver endet mit Unfall (17.09.2024)

Empfingen - A 81 (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb ein Unfall ereignet. Beim Ausscheren zum Überholen übersah ein 71-jähriger Sattelzug-Fahrer einen hinter ihm fahrenden Lastwagen mit einem 47-Jährigen am Steuer. Dieser hatte bereits zum Überholen ausgeschert. Er konnte dem Sattelzug nicht mehr ausweichen und fuhr hinten auf den Sattelauflieger. Dies schien der 71-Jährigen nicht gemerkt zu haben. Der jüngere Mann verfolgte ihn deshalb 13 Kilometer bis zu einem Parkplatz, auf dem sie anhielten und stellte ihn für sein Fahrverhalten zur Rede. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt, der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell