POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert über 20.000 Euro Schaden (18.09.2024)

Hüfingen - B 27 (ots)

Über 20.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes und Skoda hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Kreisstraße 5745 und Bundesstraße 27 zwischen Behla und Fürstenberg ereignet hat. Gegen 9 Uhr bog ein 81-Jähriger mit einem Mercedes von der K 5745 nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße 27 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda, deren 29-jährige Fahrerin auf der B 27 in Richtung Blumberg unterwegs war und ebenfalls nach links auf die K5745 nach Fürstenberg einbog. Trotz des heftigen Zusammenstoßes kamen keine Personen zu Schaden.

