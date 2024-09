Hüfingen - B 27 (ots) - Über 20.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes und Skoda hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Kreisstraße 5745 und Bundesstraße 27 zwischen Behla und Fürstenberg ereignet hat. Gegen 9 Uhr bog ein 81-Jähriger mit einem Mercedes von der K 5745 nach ...

mehr