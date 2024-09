Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, A 81

Landkreis Rottweil) Nötigung auf der A 81 führt zu Unfall - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden (15.09.2024)

Epfendorf - A 81 (ots)

Zu einem Unfall mit verletzten Personen ist es am Sonntag gegen 12.00 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil gekommen. Ein 38-jähriger mit einem Audi A3 soll einen langsamer vor ihm fahrenden 39-Jährigen Mercedes AMG-Fahrer durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe genötigt haben. Nachdem der 38-Jährige überholte, setzte er sich vor den Mercedes und leitete eine Vollbremsung ein. Beim Versuch darauf zu reagieren verlor der Hinterherfahrende die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Folge in die Mittelschutzplanke. Der Verursacher mit dem Audi setzte seine Fahrt unvermittelt fort und blieb erst unbekannt. Er konnte jedoch identifiziert werden, da er selbst den Unfall bei der Polizei meldete. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzten Kinder des 39-Jährigen im Alter von acht und zehn Jahren in ein Krankenhaus. An dem AMG, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell