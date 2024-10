Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Mercedes-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - PKW überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer erlitt am Donnerstag (24.10.2023) kurz nach 00.00 Uhr bei einem Unfall bei Oberstenfeld Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Fahrer war von Beilstein-Schmidhausen (Landkreis Heilbronn) in Richtung Oberstenfeld unterwegs, als er vermutlich vom Handy abgelenkt war und hierauf in einer Kurve vom der Landesstraße 1116 in den Grünstreifen abkam. Der Mercedes überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Marbach am Neckar stellten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Vortest verlief positiv. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

