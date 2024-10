Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Balve (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei gegen 04:40 Uhr auf einen Einbruchsalarm an einem Verbrauchermarkt am Drostenplatz aufmerksam. Wie sich herausstellte, muss zuvor jemand die Schiebetür zum Markt geöffnet haben, es wurden Zigaretten aus dem Inneren entwendet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell