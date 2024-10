Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach räuberischer Erpressung

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend erhielt die Polizei gegen 18:40 Uhr Info über einen Streit an der Hohen Steinert. Vor Ort wurde ein 27-Jähriger angetroffen. Er wurde nach ersten Angaben durch einen Mann geschlagen und bedroht, sodass er diesem sein Handy herausgab. Auf Grund der Beschreibung und den Angaben der Personen bezüglich des Tatverdächtigen konnte ein Tatverdacht gegen einen 29 Jahre alten Lüdenscheider erhärtet werden. Dieser wurde im Rahmen einer Fahndung angetroffen und nach einer fußläufigen Verfolgung an der Heedfelder Straße durch die Polizei überwältigt und festgenommen, er wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen räuberischer Erpressung und Widerstandes ermittelt, es ergaben sich zudem Hinweise auf mögliche Drogendelikte. Gegen ihn bestand außerdem Haftbefehl. Eine Überprüfung der Daten des Geschädigten ergab zudem, dass auch gegen diesen Haftbefehl besteht, sodass auch er festgenommen wurde. Ein Polizeibeamter wurde während des Einsatzes leicht verletzt. (lubo)

