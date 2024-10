Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeige gegen 14-Jährigen am Steuer

Menden (ots)

Polizeibeamte bemerkten Mittwoch, kurz nach Mitternacht, auf ihrer Streifenfahrt an der Hämmerstraße ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde angehalten und kontrolliert. Am Steuer des PKW: ein 14-jähriger Junge. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Die Schlangenlinien konnten schließlich mit der schlicht mangelnden Erfahrung am Steuer erklärt werden. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten, die den Jungen in ihre Obhut nahmen. Der zeigte sich reumütig. Er hatte von Angehörigen heimlich den Schlüssel genommen und sich ohne ihr Wissen auf den Weg zu einer Spritztour gemacht. Den bereits strafmündigen Jungen erwartet nun dennoch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen. (dill)

