PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Scheiben von PKW eingeschlagen +++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall B42 +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheiben von PKW eingeschlagen, Idstein, Parkplatz am Schlossteich, Mittwoch, 11.09.2024 bis Donnerstag, 12.09.2024

(fs)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Idstein die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen. Unbekannte haben sämtliche Scheiben von drei am Schlossteich geparkten Fahrzeugen zerstört. Der Hintergrund der Tat ist dabei völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 auf.

2. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall, Bundesstraße 42, in Höhe der Kreuzung mit Bundesstraße 42a zwischen Eltville und Rüdesheim, Mittwoch, 11.09.2024, 13.05 Uhr

(fs)Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 zwischen Eltville und Rüdesheim wurden am Mittwochmittag zwei Personen verletzt. Auf Höhe der Kreuzung B42 zur B42a kollidierte um 13.05 Uhr ein grauer Kleinwagen mit einem weißen Transporter. Die 56-jährige Fahrerin des Kleinwagens wollte von der B42a auf die B42 einbiegen, wobei sie nach ersten Ermittlungen dem 43-jährigen Fahrer des Transporters die Vorfahrt nahm. Durch den heftigen Aufprall wurde die 56-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Bundesstraße musste temporär vollgesperrt werden. Beide Beteiligten mussten zumindest vorübergehend in Krankenhäusern behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Totalschaden.

