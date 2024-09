POL-RTK: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Taunusstein Wehen +++

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbrecher unterwegs, Idstein, Theodor-Fliedner-Straße, Dienstag, 10.09.2024, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr (fs)Am Dienstagmittag wurde in ein Idsteiner Einfamilienhaus eingebrochen. Die Unbekannten konnten in der Theodor-Fliedner-Straße zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr durch eine Verandatür in das Wohnhaus eindringen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck ...

