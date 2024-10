Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Snackautomat beschädigt

Herscheid (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Snackautomaten Am Markt beschädigt. An den Metallschienen wurde hantiert und eine Metallbefestigung wurde entfernt, zudem sind Dellen verursacht worden. Nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

