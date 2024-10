Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Geschädigter nach Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 33-jährige Audi-Fahrerin war am Donnerstag (24.10.2024) gegen 07:30 Uhr auf der Hindenburgstraße in Mundelsheim unterwegs und fuhr in Richtung Großbottwarer Straße. Vor dem dortigen Torbogen streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am Audi der 33-Jährigen entstand dabei geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Die Autofahrerin suchte daraufhin nach einem möglicherweise ebenfalls leicht beschädigten Fahrzeug im Bereich des Torbogens, konnte jedoch kein entsprechendes Fahrzeug feststellen und meldete sich daher bei der Polizei. Zeugen für den Vorfall und insbesondere Personen, deren Fahrzeug zum genannten Zeitpunkt in der Hindenburgstraße in Mundelsheim geparkt war und dort beschädigt wurde, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar gebeten (Tel. 07144 900-0 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de).

