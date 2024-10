Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter-Fahrer und Fußgänger

Bergkamen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 81-jähriger Fußgänger, als er nach einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter stürzte.

Der Unfall, der am Donnerstag (26.09.2024) bei der Polizei angezeigt wurde, soll sich bereits am 09.09.2024 auf dem Gehweg der Töddinghauser Straße in Höhe Hausnummer 181 ereignet haben.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen zwei E-Scooter-Fahrer hinter dem Fußgänger hinterhergefahren sein. Einer von ihnen soll links überholt haben und dabei mit dem Geschädigten zusammengestoßen sein. Dieses sollen auch Zeugen beobachtet haben.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige haben jetzt den Sachverhalt angezeigt. Der Geschädigte konnte das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Die Polizei sucht nun die unbekannten Zeugen und die beteiligten E-Scooter-Fahrer.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307-921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell