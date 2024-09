Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt

Kamen (ots)

Am Samstag (28.09.2024) hat ein unbekannter Täter gegen 22.20 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Dürerstraße/Mersch in Kamen-Mitte gesprengt.

Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, weil sie eine Person habe erkennen können, die etwas in das Ausgabefach des Automaten gesteckt haben soll. Nach der Sprengung habe sich die Person - anscheinend ohne etwas entwendet zu haben - zu Fuß in Richtung Postpark entfernt.

Beschrieben wird die Person folgendermaßen:

- Männlich - Dunkle Kapuzenjacke - Helle Hose

Der Automat wurde durch die Sprengung zerstört, einige Teile des Zigarettenautomaten lagen in einem Radius von rund 20 Metern entfernt.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell