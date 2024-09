Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (28.09.2024) gegen 12.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Einsteinstraße in Unna eingedrungen und haben dort mehrere Räume durchwühlt. Dabei wurden mehrere Flaschen Alkohol entwendet.

Zeugen hatten einen weißen Audi A3 mit mehreren Personen beobachtet - der Pkw sei zuerst schnell in Richtung Otto-Hahn-Straße gefahren, habe dann gedreht und sei in Richtung Max-Planck-Straße davongefahren.

Angaben zu dem Kennzeichen konnten nicht gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder an per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell