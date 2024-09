POL-UN: Bergkamen - Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Weddinghofen entwendet

Kamen (ots) - Zu einer Bedrohung mittels eines Messers kam es am Donnerstag (26.09.2024, 10.30 Uhr) am Markt in Kamen. Ein 36-jähriger Kamener hielt in einem Streitgespräch mit einem 16-Jährigen ein Klappmesser in die Richtung des Geschädigten. Der 16-Jährige wurde dadurch nicht verletzt. Die Polizei Kamen hat gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Redaktionelle ...

