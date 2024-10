Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: Einbruch in der Hornmoldstraße - Polizeihubschrauber eingesetzt

Ludwigsburg (ots)

Eine unschöne Überraschung mussten eine Bewohnerin und ein Bewohner eines Hauses in der Hornmoldstraße in Bietigheim-Bissingen am Samstagabend (26.10.2024) gegen 19.10 Uhr erleben. Als sie nachhause kamen, vernahmen sie Gepolter aus dem Haus. Kurz darauf sprangen zwei bislang unbekannte Täter aus einem Fenster im Obergeschoss in den Vorgarten und flüchteten in Richtung der Riedstraße. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei und ein Polizeihubschrauber fahndeten hierauf nach Verdächtigen. Allerdings konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Einbrecher über ein Fenster, das sie eigenschlagen hatten, in das Haus gelangt waren. Vermutlich stahlen sie Schmuck, dessen Wert abschließend noch nicht geschätzt werden konnte. Zeugen, die zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet oder anderweitige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

