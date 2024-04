POL-PPRP: Rücknahme Vermisstenfahndung

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Am Freitagnachmittag (19.04.2024) wurde ein Senior von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Mit der bekannten Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der unbekannte Anrufer, den Senior in ein Gespräch zu verwickeln. Dieser war aber bereits hinsichtlich solcher Anrufer informiert und beendete das Gespräch, bevor es zu einem Schadenseintritt kam. ...

mehr