Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher kamen tagsüber ++ Klecken - Auto in Vollbrand

Undeloh (ots)

Am helllichten Tage haben am Mittwoch, 16.10., in der Zeit zwischen 10 bis 16 Uhr, unbekannte Täter die Scheibe eines Wintergartens in der Weseler Dorftstraße in Undeloh zerstört und sind dadurch in das Einfamilienhaus gelangt. In dem Haus wurden sämtliche Zimmer durchsucht. Was die Einbrecher letztendlich mitgenommen haben steht zurzeit noch nicht genau fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen

Klecken - Auto in Vollbrand

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01 Uhr, teilte eine Hinweisgeberin der Rettungsleitstelle einen in Vollbrand stehenden VW Transporter in der Straße Am Rehmenfelde in Klecken mit. Die sofort eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten am Einsatzort fest, dass sich das Feuer bereits auf einen Zaun und Bäume ausgebreitet hatte und drohte, sich weiter auf ein angrenzendes Wohnhaus auszubreiten. Der Feuerwehr gelang es, das zu unterbinden. Wie das Feuer entstehen konnte ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell