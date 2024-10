Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autokennzeichen gestohlen ++ Buchholz - Hohe Schaden nach Autoaufbruch

Winsen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 07.10. bis 15.10.2024 die Kennzeichen von einem Skoda Octavia gestohlen, der auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber des Friedhofes im Viehhallenweg in Winsen geparkt war. Es handelt sich um die Kennzeichen WL-LV 106. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/ 7960 entgegen.

Buchholz - Hohe Schaden nach Autoaufbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13.10.-14.10.2024, haben Unbekannte im Finkenweg in Buchholz diverse Fahrzeugteile aus einem geparkten Mercedes AMG gestohlen. Der oder die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des in dem Wendehammer geparkten Autos ein. Dann demontierten sie eine Vielzahl verschiedener Fahrzeugteile, wie das Lenkrad, Mobiltelefonhalterung, Außenspiegel und die Scheinwerfer. Zum Abtransport der Gegenstände nutzten die Täter eine Schubkarre, die sie vor Ort zurückließen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181/2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell