POL-WL: POL-WL: Pressemeldung vom 11.10.2024 bis 13.10.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Pressemeldung vom 11.10.2024 bis 13.10.2024

Polizeiinspektion Harburg (ots)

+++Buchholz (i.d.N) - Kennzeichendiebstähle in Bahnhofsnähe+++

Freitag den 11.10.2024: Im Verlaufe des Tages werden durch einen bislang noch unbekannten Täter die Kennzeichenschilder von insgesamt drei Pkw abmontiert und entwendet. Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Rütgersstraße auf dem dortigen Pendlerparkplatz neben dem Parkhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

+++Buchholz (i.d.N) - Anhänger falsch beladen und verunfallt+++

Am Samstag den 12.10.2024 um 09:59 Uhr verunfallt ein 42-jähriger Fahrzeugführer zusammen mit seinem 32-jährigen Mitfahrer auf dem Nordring. Der Pkw mit Anhänger kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite. Beide Insassen können selbstständig aus dem Fahrzeug steigen und kommen mit einem Schrecken davon. Zuvor ist der Anhänger mit 42 Säcken Fundamentbeton beladen worden. Unfallursächlich dürfte die mangelhafte Lastverteilung auf dem Anhänger und Sicherung der Ladung gewesen sein. Zur Bergung des Gespanns muss der Nordring für circa 30 Minuten voll gesperrt werden.

+++Wenzendorf - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs+++

Am Samstag den 12.10.2024 um 15:15 Uhr teilt ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Schäferstieg eine mögliche Trunkenheitsfahrt mit. Das Fahrzeug kann festgestellt werden. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim 23-jährigen Fahrzeugführer ergibt den Wert von 2,96 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und entsprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

+++Neu Wulmstorf - Trunkenheit im Verkehr+++

Am Samstag gegen 21:00 Uhr wird auf der A1 durch einen Verkehrsteilnehmer ein auffälliger PKW-Fahrer gemeldet, welcher anschließend an der Autobahnabfahrt Rade abgefahren ist und einen sehr gefährlichen Fahrstil mit variierender Geschwindigkeit und Schlangenlinien hervorsticht. In der Karlsteiner Staße in Neu Wulmstorf kann das gemeldete Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Der Grund für den auffälligen Fahrstil ergibt sich schnell. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,85 Promille. Daraufhin wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++Pattensen und Stelle - Einschleichdiebstähle in Wohnhäuser+++

Am Nachmittag des 11.10 betritt eine unbekannte Person ein Einfamilienhaus in der Straße Pinnbarg. Die Bewohnerin befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Garten, weshalb die Terrassentür nicht verschlossen ist. Dieser Umstand wird durch den oder die Täter genutzt um unbemerkt in das Haus zu gelangen. Dort kommt es dann zum Diebstahl von Bargeld. Die Bewohnerin bemerkt den Diebstahl erst, nachdem die unbekannte Täterschaft das Haus bereits wieder unbemerkt verlassen konnte.

Ein ähnlicher Vorfall ereignet sich am Abend des 12.10 in der Ortschaft Stelle. Auch dort betritt eine unbekannte Person ein Haus durch die unverschlossene Haustür. Der Täter trifft jedoch auf die im Haus befindlichen Kinder, woraufhin er ohne Diebesgut die Flucht ergreift.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder anderen Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (04171-7960) oder Polizei Stelle (04174-668980) zu melden.

+++Winsen - Betrunkener Radfahrer+++

Am Abend des 11.10 wird durch Zeugen beobachtet, wie ein Radfahrer in der Bahnhofstraße stürzt und sich hierbei leicht verletzt. Durch die alarmierte Polizei konnte auch der Grund für den Sturz festgestellt werden. Der Mann pustet bei einem Atemalkoholtest rund 1,6 Promille. Im Krankenhaus wird ihm daher nach der ärztlichen Wundversorgung eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++Winsen - Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl+++

Am Nachmittag des 12.10 wird durch Zeuginnen am Bahnhof Winsen ein Mann dabei beobachtet, wie dieser versucht ein Damenfahrrad zu entwenden. Durch die alarmierte Polizei kann der Täter angetroffen und festgenommen werden. Der Eigentümer des Fahrrads konnte jedoch bislang noch nicht ermittelt werden. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell