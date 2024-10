Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall ++ Seevetal/Hittfeld - Einbrüche in Lagerhallen ++ Buchholz - Mit gestohlenem E-Scooter auf Beutezug ++ Tostedt - Bei Einbruchversuch gestört

Neu Wulmstorf (ots)

Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall

Gestern, 9.10.2024, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Wulmstorfer Straße (L 235), zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann, der auf der Landesstraße von Wulmstorf in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs war, hatte in der 70-er Zone mehrere PKW überholt. Beim letzten Überholvorgang hinter einer scharfen Kurve geriet der Wagen des 25-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei verletzte sich der 25-Jährige schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Nach Zeugenaussagen musste der Gegenverkehr, der von Neu Wulmstorf kommend in Richtung Wulmstorf unterwegs war, aufgrund des ihm im Überholvorgang entgegenkommenden Hyundai des 25-Jährigen scharf abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die in dieser Fahrtrichtung unterwegs waren und den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 040 33441990.

Seevetal/Hittfeld - Einbrüche in Lagerhallen

In der Nacht zu Mittwoch, 9.10.2024 kam es am Hittfelder Kirchweg zu Einbrüchen in zwei Lagerhallen benachbarter Betriebe. In beiden Fällen hebelten die Täter eine Seitentür der Halle auf und bahnten sich so den Weg ins Innere. Während in einem Fall das Diebesgut noch unbekannt ist, wurden im zweiten Betrieb mehrere Elektrowerkzeuge und ein Radio gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt.

Buchholz - Mit gestohlenem E-Scooter auf Beutezug

Am Mittwoch, 9.10.2024, gegen 17:40 Uhr beobachteten Zeugen zwei männliche Personen, die an der Lüneburger Straße versuchten, ein E-Bike zu stehlen. Als die Täter darauf aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung des Bahnhofs. Einer der beiden war dabei auf einem E-Scooter unterwegs.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Verdächtige mit dem E-Scooter am Bahnhof gestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen.

Tostedt - Bei Einbruchversuch gestört

In der Poststraße versuchte ein Unbekannter am Mittwochmorgen, 9.10.2024 in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Zunächst hatte er im rückwärtigen Bereich einen Schuppen durchsucht und sich dort ein Hebelwerkzeug genommen. Als er gegen 02.45 Uhr versuchte, damit die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln, weckte er mit dem Lärm die Bewohner. Der Unbekannte ließ das Werkzeug zurück und flüchtete. Es blieb bei geringem Sachschaden.

