Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Seevetal/Maschen - Pedelec aus Garage gestohlen, Täter wurden vermutlich gestört ++ Seeevtal/Hittfeld - Lenkrad und Schaltknauf gestohlen ++ u.w.M.

Winsen/Scharmbeck (ots)

PKW-Diebstahl

Heute, 07.10.2024, haben Diebe in der Straße Am Bach einen schwarzen BMW 750i xDrive gestohlen. Die Täter überlisteten das sogenannte Keyless-Go-System und schafften es so, den Wagen zu öffnen und zu starten, obwohl sich die Schlüssel im Haus befanden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 02.25 und 02.40 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Seevetal/Maschen - Pedelec aus Garage gestohlen, Täter wurden vermutlich gestört

In der Nacht zu Sonntag, 6.10.2024, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 12:45 Uhr, haben Unbekannte in der Schulstraße ein Pedelec der Marke Kalkhoff im Wert von rund 2500 EUR gestohlen. Die Diebe hatten dazu die Seitentür einer Garage gewaltsam aufgehebelt. Möglicherweise wurde die Täterschaft gestört, denn andere hochwertige Fahrräder wurden in der Garage zurückgelassen.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 zu informieren.

Seeevtal/Hittfeld - Lenkrad und Schaltknauf gestohlen

In der Zeit zwischen dem 01. und 06.10.2024 haben Diebe aus einem A-Klasse Mercedes Lenkrad und Schaltknauf entwendet. Das Fahrzeug stand in der fraglichen Zeit auf einem Parkplatz an der Gustav-Becker-Straße. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, um an die Kfz-Teile zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 EUR.

Auch hierzu nimmt die Polizei Seevetal Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Brackel - Volltrunken gefahren und erst mal Pause gemacht

Am Sonntagabend, 6.10.2024, gegen 20:50 Uhr, meldete ein Zeuge einen PKW, der in starken Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit auf der Thieshoper Straße unterwegs war. Als eine Streifenwagenbesatzung in Brackel nach dem Fahrzeug suchte, wurden sie auf einem Geschäftsparkplatz fündig. Auf der Rückbank befand sich eine 63-jährige Frau und schlief. Den Beamten gegenüber gab sie an, zuvor mit dem Wagen gefahren und auch Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutungen. Die Frau erreichte einen Wert von über zwei Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der 63-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell