POL-WL: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt ++ Winsen - Camper Van gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

Seevetal/Hittfeld (ots)

Vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Am 3.10.2024, gegen 12:00 Uhr, sind Polizei und Rettungsdienst in eine Unterkunft für Geflüchtete in Hittfeld gerufen worden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte dort ein 28-jähriger Bewohner mit einem Messer auf seinen 30-jährigen Mitbewohner und Landsmann eingestochen, als dieser schlafend im Bett lag. Der 30-Jährige erlitt dabei mehrere Schnittverletzungen am Kopf. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Polizeibeamte konnten den 28-jährigen Beschuldigten in der Unterkunft vorläufig festnehmen. Widerstand leistete er nicht. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Was der Hintergrund für diesen Angriff war, ist noch unbekannt.

Winsen - Camper Van gestohlen

In der Zeit vom 2.10.2024, 18:30 Uhr bis zum 3.10.2024, 14:00 Uhr, kam es in der Pestalozzistraße zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Unbekannte entwendeten einen Renault Camper Van (Dreamer Magellan) in grau. Das Fahrzeug hatte zuvor einer Parkbucht gestanden. Sein Wert wird auf rund 35.000 EUR geschätzt. Besonderes Merkmal: Ein Aufkleber des FC-St. Pauli an der Hecktür.

Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

Heute, 04.10.2024, gegen 05.40 Uhr, haben Diebe im Weidenring einen grauen Hyundai Tucson von einem Privatgrundstück gestohlen. Der Wagen stand ein einem Carport vor dem Wohnhaus. Sein Wert liegt bei rund 25.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen.

