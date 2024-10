Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 04.10.2024 bis 06.10.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr

+++ Neu Wulmstorf / Wohnmobil Diebstahl +++

In der Zeit vom 10.09.24 bis Samstag den 05.10.24 wurde ein Wohnmobil Fiat entwendet. Das Fahrzeug parkte auf dem Grundstück des Autohauses Meyer. Die genauen Tatumstände sind bisher unbekannt. Der Wert wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, oder Beobachtungen vor dieser Zeit gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter Tel.: 040 - 33 44 19 90 oder der Polizei Seevetal unter Tel.: 04105 - 62 00.

+++ Seevetal - Meckelfeld / Diebstahl aus Fahrzeug +++

Vom Donnerstag 03.10.24 bis zum Freitag den 04.10.24 wurde bei einem geparkten Fahrzeug am Bahnhof Meckelfeld, die Scheibe eingeschlagen. Das Fahrzeuginnere wurde durchsucht, ob Stehlgut erlangt wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Seevetal unter Tel.: 04105 - 62 00.

+++ BAB 7 FR Hamburg / Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht +++

Am Freitag gegen 19:30 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Sattelzug gemeldet, welcher auf der BAB 7 Richtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Egestorf, starke Schlangenlinien fuhr. Zusätzlich soll er im dortigen Baustellenbereich rechtsseitig mit der Schutzplanke kollidiert sein. Das gemeldete Fahrzeug konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Rastanlage Harburger Berge angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 44-jähriger männlichen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Außerdem wies der Auflieger passende Schäden zum gemeldeten Sachverhalt auf. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ BAB 1 FR Maschener Kreuz / Reifenplatzer verursacht mehrere Unfälle +++

Am Freitag gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Harburg und dem Maschener Kreuz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit Anhänger einen Reifenplatzer hatte und diverse Reifenteile auf der Fahrbahn liegen blieben.

Acht nachfolgende Pkw überfuhren diese Teile und wurden dadurch beschädigt. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

+++ Winsen (L.) - Verkehrsunfall nach Überholmanöver mit mehreren Verletzten +++

Am Freitag den 04.10.2024, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der Winsener Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine 48-jährige Fahrerin kollidierte mit ihrem Pkw bei einem Überholmanöver mit einem davor fahrenden, nach links abbiegenden, Pkw. Die Fahrzeuginsassen beider Pkw wurden dabei verletzt.

Auf Grund der Verkehrsunfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten durch die Rettungsdienste kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

+++ Pattensen FR Thieshope - Unfall durch betrunkenen Autofahrer

Am Samstag den 05.10.2024 gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der L215, zwischen den Ortsteilen Pattensen und Thieshope, ein Verkehrsunfall. Der 41-jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw über die Gegenfahrspur in einen linksseitig gelegenen Straßengraben. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin hat durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß und daraus resultierende schwere Personenschäden, gerade noch vermeiden können. Der Grund des Unfalles wird in seiner Alkoholisierung liegen, beim Unfallverursacher wurde ein Promille Wert in Höhe von 1,67 festgestellt. Der Pkw ist nicht mehr Fahrbereit und muss durch einen Abschleppdienst geborgen werden, er blieb dabei unverletzt. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

+++ Buchholz i.d.N. / Steinbeck - vermisste Person kehrt zurück +++

Am 05.10.24 gegen 13:15 Uhr teilte eine besorgte Ehefrau mit, dass sie ihren an Demenz erkrankten 88- jähriger Mann vermisst. Eine erfolgte Absuche mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ohne Erfolg, genau wie eine angeordnete Handyortung. Die angeforderten Mantrailer suchten ebenfalls nach dem Vermissten. Während dieser Suche kehrte er unversehrt zur Wohnanschrift zurück.

+++ Buchholz i.d.N. - Falsches Verhalten am sog. Zebrastreifen +++

Am 04.10.24 gegen 10:30 Uhr fällt der Funkstreifenbesatzung ein VW Polo auf. Der Autofahrer lässt einen Fußgänger, welcher an einem sog. Zebrastreifen wartet, nicht überqueren. Aus diesem Grund wird das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Dabei wird ein 85- jähriger männlicher Fahrzeugführer festgestellt. Auf Grund seines gesamten Verhaltens sowie seiner körperlichen Auffälligkeiten findet eine Fahrtüchtigkeitsüberprüfung statt.

Die aufgezeigten Ausfallerscheinungen begründeten die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheines.

