Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebe waren unterwegs - Polizei mahnt zu mehr Vorsicht ++ Seevetal/Maschen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Buchholz/Sprötze (ots)

Einschleichdiebe waren unterwegs - Polizei mahnt zu mehr Vorsicht

Den Garten winterfest machen, die letzten sonnigen Herbststunden im Freien genießen - das wissen auch Diebe zu nutzen. So kam es am 30.09.24 in einem Einfamilienhaus an der Kirchenallee zu einem Einschleichdiebstahl. Während die Geschädigte sich für mehrere Stunden im Garten beschäftigte und dabei die Terrassentür offen stehen hatte, schlichen sich Diebe unbemerkt in das Haus und entwendeten Bargeld und eine Goldkette. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst am Folgetag auf.

Am 5. Oktober meldete sich ein Anwohner aus der Sprötzer Bahnhofstraße bei der Polizei. Er hatte am selben Tag eine unbekannte Frau in seinem Haus überrascht, die die unverschlossene Haustür geöffnet und sich im Flur umgesehen hatte. Auf Ansprache gab die Unbekannte an, nach einer Familie Meyer zu suchen, sich aber wohl in der Tür geirrt zu haben, und verschwand. Erst nachdem er von einem Einbruch in der Nachbarschaft gehört hatte, meldete der Mann seine Beobachtung bei der Polizei.

Ob die unbekannte Frau auch für den Einbruch in der Kirchenallee verantwortlich ist oder eine Gruppe von mehreren Tätern an dem Tag im Ort unterwegs war und nach günstigen Gelegenheiten gesucht hat, ist unklar. Die Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahren alt und circa 1,70 m groß. Sie trug einen längeren, grau gemusterten Mantel und eine grüne Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Grundsätzlich empfiehlt die Polizei, auch bei nur kurzen Aufenthalten im Garten die Türen abzuschließen und den Schlüssel nicht aus Bequemlichkeit von außen stecken zu lassen, sondern bei sich zu behalten. Dieben reichen schon kurze Momente der Unaufmerksamkeit, um in ein Haus zu gelangen und in aller Eile Wertsachen an sich zu nehmen.

Seevetal/Maschen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Eichenallee kam es am Montag, 7.10.2024, zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann fuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem Dacia gegen den VW einer 44-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Jungen im Alter von acht und zwölf Jahren, die mit im VW saßen, leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 65-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten vor Ort sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell