Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Handeloh und Welle - Mehrere Ortstafeln entwendet

Hollenstedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

Gestern Abend, 8.10.2024, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr kam es auf einem Grundstück an der Straße Am Mühlenberg zu einem Tageswohnungseinbruch. Dabei waren mindestens zwei Täter über ein rückwärtiges Nachbargrundstück an das Einfamilienhaus gelangt und hatten ein Fenster aufgebrochen. Sie durchsuchten mehrere Wohnräume und erbeuteten dabei Bargeld.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim zentralen Kriminaldienst zu melden.

Handeloh und Welle - Mehrere Ortstafeln entwendet

Bereits Ende September haben Unbekannte in der Ortschaft Welle drei Ortseingangstafeln an verschiedenen Straßen von den Halterungen abgeschraubt und entwendet. Am Ortseingang von Handeloh in Richtung Welle fehlt ebenfalls eins der großen gelben Schilder. Der Schaden liegt bei rund 150 EUR pro Schild zuzüglich der Installationskosten.

Zeugen, denen die Schilder woanders aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell