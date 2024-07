Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bei Führerscheinprüfung betrogen und Prüfer verletzt

Heidelberg (ots)

Ein 36-jähriger Mann fiel bei einer theoretischen Führerscheinprüfung am Dienstagmorgen in Heidelberg-Wieblingen auf. Der Mann nutzte technische Hilfsmittel, welche er versteckt am Körper trug, um bei der Prüfung zu betrügen. Der Fahrerlaubnisprüfer bemerkte dies und sprach den Mann daraufhin an. Als der 36-Jährige sich ertappt fühlte, sprang er auf, stieß den Prüfer zur Seite und versuchte zu flüchten. Der Verdächtige konnte wenig später durch den Prüfer festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der Prüfer erlitt durch das Gerangel mit dem 36-Jährigen leichte Verletzungen. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem wird noch näher ermittelt, inwiefern sich der Mann wegen des Täuschungsversuchs bei der Prüfung strafbar gemacht haben könnte.

