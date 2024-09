POL-EL: Meppen - Eigentümer zu sichergestellten Gegenständen gesucht (s. Foto)

Esterwegen (ots) - Gestern Abend kurz nach 22.00 Uhr kam es in einer Fertigungshalle eines Stahlunternehmens an der Ringstraße zu einem Brand. Dabei stieg aus bislang ungeklärter Ursache in einer Filter- und Absauganlage dunkler Rauch auf. Die Mitarbeiter versuchten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln zu löschen und alarmierten gleichzeitig die Rettungskräfte. ...

