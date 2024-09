Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Einsatz der Feuerwehr in einem Stahlunternehmen

Esterwegen (ots)

Gestern Abend kurz nach 22.00 Uhr kam es in einer Fertigungshalle eines Stahlunternehmens an der Ringstraße zu einem Brand. Dabei stieg aus bislang ungeklärter Ursache in einer Filter- und Absauganlage dunkler Rauch auf. Die Mitarbeiter versuchten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln zu löschen und alarmierten gleichzeitig die Rettungskräfte. Anschließend transportierten die Mitarbeiter die Filteranlage aus der Fertigungshalle, sodass diese durch die Feuerwehr gelöscht und gekühlt werden konnte. Insgesamt wird der Schaden derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

