POL-EL: Emsbüren - Wohnwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bawinkel (ots) - Am Freitag kam es gegen 16:30 Uhr in der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren ein in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. ...

