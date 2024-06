LPI-G: Unfall auf Debschwitzer Brücke

Greiz (ots) - Seelingstädt. Am 20.06.2024 gegen 01:25 Uhr kam es in der Ortslage Reust zu einem Unfall, wobei ein PKW in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in einen Zaun fuhr. Der Hauseigentümer lief zum Unfallfahrzeug um zu helfen, wobei er feststellte, dass der 70-jährige PKW Fahrer schwankte, als er aus dem Fahrzeug stieg. Die eingetroffenen Rettungskräfte verbrachten den Mann ins Klinikum, wo durch Polizeibeamte ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ...

