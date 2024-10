Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Steigende Einbruchszahlen - Polizei und Weisser Ring e.V. bieten Informationstag an ++ Seevetal/ Maschen- Unbekannte schlachten Porsche aus

Landkreis Harburg (ots)

Nach den "Corona-Jahren" zeigt sich im Bereich der Einbruchskriminalität eine Art Nachholeffekt. Nach einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen bei Haus- und Wohnungseinbrüchen im letzten Jahr ist die Tendenz auch in diesem Jahr weiter steigend. Dabei hat ein Haus- oder Wohnungseinbruchdiebstahl für die Geschädigten nicht nur materielle, sondern nicht selten, durch das Eindringen in die Privatsphäre, auch psychische Folgen.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die richtigen Präventionsmaßnahmen einen Einbruch verhindern oder zumindest deutlich erschweren können. Hierüber wollen die Polizeiinspektion Harburg und Weißer Ring e.V. anlässlich eines "Aktions-/Informationstages" am 22.10.24 informieren. Der Aktionstag geht dem bundesweiten Tag des Einbruchschutzes am 27.10.24 voraus.

Nutzen Sie die Gelegenheit - die Mitarbeitenden von Polizei und Weißer Ring e.V. freuen sich auf Ihren Besuch:

Buchholz: Famila-Markt, Nordring 4, 16.00-19.00 Uhr

Neu Wulmstorf: Foyer des Rathauses, Bahnhofstraße 39, 10.00-12.15 Uhr

Seevetal/Hittfeld: Edeka Meyer, Pastorenwiesen 26, 09.00-12.00 Uhr

Winsen (Luhe): City-Wache, Rathausstraße 29, 10.00-14.00 Uhr

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Sie sich jeden Donnerstag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Winsen (Rathausstraße 29, hinter der City-Wache, Durchgang zum Landkreis) bei unserem Beauftragten für Kriminalprävention, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, über dort ausgestellte Sicherungsmöglichkeiten informieren können. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit einer kostenlosen Vor-Ort-Beratung an. Nehmen Sie gerne Kontakt unter der Rufnummer 04181/285-108 oder per E-Mail an carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de zu ihm auf.

Seevetal/ Maschen- Unbekannte schlachten Porsche aus

In der Zeit von Montag, 14.10., 23 Uhr, bis Dienstag, 15.10.2024, 06 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Grundstück im Uhlengrund in Seevetal/ Maschen begeben und dort diverse Fahrzeugteile aus und von einem Porsche Macan entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Fahrzeugs und bauten unter anderem das Lenkrad, die Mittelkonsole, die Navigationseinheit und den Airbag aus. Außen am Fahrzeug wurden die Stoßstange, Scheinwerfer und Kühlergrill demontiert und mitgenommen. Der Schaden beläuft sich etwa 10.000 Euro. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter 04105/6200

