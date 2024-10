Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 28 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 28 Jahre alter Radfahrer am Sonntagabend (27.10.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in einen Unfall verwickelt war. Der Radler wollte gegen 18.15 Uhr von einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße Ecke Friedenstraße losfahren. Vermutlich fuhr er zunächst über den Gehweg in der Friedenstraße auf die Fahrbahn und beachtet hierbei nicht, dass eine 37 Jahre alte VW-Lenkerin im Begriff war, von der Bahnhofstraße nach links in die Friedenstraße abzubiegen. Mutmaßlich konnte die PKW-Lenkerin den Radfahrer, der dunkel gekleidet war, aufgrund der fehlenden Beleuchtung nicht rechtzeitig erkennen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

