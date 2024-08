POL-PDLD: Germersheim - Probefahrt: Weder zugelassen, noch versichert

Frankweiler (ots) - Am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr kam es am Abflugplatz für Gleitschirmflieger am Orensfels bei Frankweiler zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers. Der 63-jährige Pilot aus Herxheimweyher wurde kurz nach dem Start in einer Höhe von ca. 10 Metern mit seinem Gleitschirm von einer Windböe erfasst. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte zu Boden. Der durch die ...

