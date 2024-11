POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte - Diebe erbeuten Möbeltresor mit Bargeld

Windeck (ots) - Am Montag (25. November) kam es in Windeck-Leuscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 14:40 fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Audi über die Landesstraße 312 (L 312) in Fahrtrichtung Eitorf. An der Abzweigung auf die Landesstraße 147 (L 147) beabsichtigte er nach links in Richtung Weyerbusch abzubiegen. Dabei ...

mehr