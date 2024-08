Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 28. August 2024, gegen 01:05 Uhr griffen drei Jugendliche einen 60-jährigen Mann aus Cloppenburg an, welcher mit seinem Fahrrad den Marktplatz/die Eschstraße befuhr. Die drei männlichen Tatverdächtigen, im Alter von 16, 18 und 19 Jahren, zogen den Mann von seinem Fahrrad und traten ihn anschließend. Ein Passant ist auf den Vorfall aufmerksam geworden, sodass die Tatverdächtigen von ihrem Opfer abließen und flüchteten, konnten jedoch ermittelt werden. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 24. August 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 26. August 2024 05:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Fontanestraße und ließ die Luft aus den Hinterreifen von dort abgestellten Fahrrädern. Zudem beschädigten sie das Heck eines geparkten Pkw. Der Schaden wurde auf 540,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. August 2024, 12:08 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw den Tannenweg in Fahrtrichtung Lange Straße. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Frau aus Emstek, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg befuhr. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

