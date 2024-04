Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußballnachmittag verläuft aus polizeilicher Sicht friedlich

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmittag hatte der 1. FC Kaiserslautern den SV Wehen Wiesbaden auf dem Betzenberg zu Gast. Insgesamt kamen 42.861 Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion, um die Partie zu verfolgen. Darunter waren etwa 900 Anhänger des SV Wehen Wiesbaden, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten. Wegen des Spiels kam es im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei versuchte, diese so gering wie möglich zu halten. Zur Sicherheit der Fans, die zu Fuß zum Stadion pilgerten, sperrten die Beamten zeitweise den Elf-Freunde-Kreisel für den Fahrzeugverkehr. Vor dem Spiel sammelten sich einige FCK-Fans in der Straße Zum Betzenberg und am 11-Freunde-Kreisel, um für den Mannschaftsbus des 1.FC Kaiserslautern Spalier zu stehen. Hierbei kam es zum Abbrennen von Pyrotechnik. Die Polizei leitet entsprechende Strafverfahren ein und nahm die Ermittlungen auf. Am Rande der Begegnung verzeichneten die Beamten lediglich einen Vorfall, weil sich zwei Zuschauer auf dem Heimweg stritten. Der Disput endete in einer handfesten Auseinandersetzung, sodass Polizeikräfte einschreiten mussten. Auf die Beteiligten kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Körperverletzungen zu. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise.|pvd

