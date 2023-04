POL-HAM: Schiebetür von Transporter beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag, 25. April, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, an der Straße Am Stadtbad einen VW beschädigt. Das Fahrzeug hat einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro am vorderen, rechten Kotflügel. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) ...

