POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: PKW auf Parkplatz beschädigt, Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Ketsch (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr Einrichtungsgegenstände in einem Kindergarten in der Herzogstraße in Ketsch in Brand. Der Kindergarten war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen. Es wurde daher niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Ein Teil des Gebäudes ist aufgrund der ...

