Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Taschendieb bestiehlt Seniorin

In einem Geschäft in Ehingen nutzte ein Dieb am Montag eine günstige Gelegenheit.

Ulm (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr war die Seniorin beim Einkaufen in Geschäften in der Biberacher Straße. Dabei hatte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen. In den Verkaufsräumen wurde sie wohl von einem Unbekannten beobachtet und als potentielles Opfer ausgesucht. Erst als die Frau den Geldbeutel aus ihrer Handtasche holen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Die klaute wohl ein Unbekannter kurz zuvor in einem unbemerkten Augenblick. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, war der Täter bereits verschwunden. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

Die Polizei warnt vor Trickdieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

