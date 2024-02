Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien verfassungswidriger Organisationen in Berga

Greiz (ots)

Berga/Elster. In der Zeit zwischen dem 11.02.2024 16:00 Uhr und dem 12.02.2024 07:00 Uhr kam es in Berga in der August-Bebel-Straße zu einer Schmiererei an einer Mauer. Der oder die unbekannten Täter sprühten dabei mit weißer Farbe einen Schriftzug auf, welcher verbotene Sigrunen enthielt und ein Hakenkreuz. Die Schmiererei war dabei in einer Breite von 10 Metern aufgetragen worden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen umnd ermittelt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung im besagten Zeitraum unter der Bezugsnummer 0038320/2024. <BF>

