LPI-G: Übermut tut selten gut

Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Am 11.02.2024 gegen 00:00 Uhr wurde die Polizei Greiz darüber informiert, dass auf dem Pennyparkplatz in Langenwetzendorf mehrere Jugendliche lautstark Musik hörten, was zur Schlaflosigkeit der Anwohner führte. Die eingesetzten Kräfte trafen auf vier Jugendliche mit einer Musikbox und beendeten das Treffen. Eine Anzeige wegen unzulässigen Lärm wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: ...

