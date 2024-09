POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Rollerfahrer - Fahrbahnsperrung aufgehoben - PM Nr.2

Ketsch (ots) - Polizei und Feuerwehr sind derzeit bei einem Brand in einem Kindergarten in der Herzogstraße in Ketsch im Einsatz. Es gibt bisher keinen Hinweis auf die Brandursache. Verletzte sind bislang keine zu verzeichnen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim PvD Adrian Rehberger Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

mehr