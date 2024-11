Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Ladenlokal

Siegburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (26. November) wurde in ein Ladenlokal in Siegburg eingebrochen. Gegen 10 Uhr bemerkte der Sohn der Eigentümerin eines Ladenlokals an der Scheerengasse den Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Fenster oberhalb der Eingangstür eingedrückt und das Geschäft einbruchstypisch durchsucht. Offenbar gelangte der Tatverdächtige durch das Fenster in das zur kosmetischen Pflege von Fingernägeln genutzte Lokal, durchsuchte alles nach möglicher Beute und entfernte sich anschließend wieder durch die Tür. Da der Mann durch ein Videoüberwachungssystem erfasst wurde, kann er als korpulent, vermummt und mit Kapuzenjacke sowie Jogginghose der Marke "Adidas" bekleidet beschrieben und die Tatzeit auf etwa 01:10 Uhr bestimmt werden Zur möglichen Beute konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Das zuständige Kommissariat für Kriminalprävention der Polizei in Siegburg bietet sowohl für Privatpersonen, als auch für Gewerbetreibende kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Termine mit den Experten können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

