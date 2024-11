POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 17:00 Uhr soll ein Gast in einer Gaststätte In Wehr versucht, haben Bargeld zu entwenden. Kurze Zeit später wird er wegen bestehender Haftbefehle festgenommen. Der 38-jährige soll in einer Gaststätte versucht haben, Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Bei der Fahndung nach dem Verdächtigen konnte dieser in einer ...

