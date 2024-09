Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Morsbach (ots)

Am Mittwochmorgen (25. September), um kurz vor vier Uhr, sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Wissener Straße in Morsbach-Bitze eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster zum Büro der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort durchwühlten sie den Kassenbereich und entkamen nach bisherigen Erkenntnissen mit Tabakwaren. Einer der Unbekannten war mit einem Kapuzenpullover bekleidet, eine weitere Person trug eine Basecap. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

