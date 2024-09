POL-GM: Teile für Solaranlagen aus Lagerhalle gestohlen

Hückeswagen (ots) - Zwischen 12 Uhr am Freitag (20. September) und 7.20 Uhr am Montag sind Unbekannte in eine Grundschule in der Blumenstraße in Wiehagen eingedrungen. Die Unbekannten gelangten durch ein Fenster in ein Klassenzimmer der Schule. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten eine Fernbedienung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

