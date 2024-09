Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Misslungenes Wendemanöver endet mit zwei Leichtverletzen.

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L323 Gummersbacher Straße, in Höhe der Vosselstraße, haben sich am Montagabend (23.09.2024) in Gummersbach zwei Personen leicht verletzt.

Eine 42- Jahre alte Marienheiderin befuhr mit ihrem Fahrzeug die L323 Gummersbacher Straße, in Richtung der Gummersbacher Innenstadt. Im Höhe der Vosselstraße, gegen 19:35 Uhr, wendete sie plötzlich mit ihrem Fahrzeug über die Parkplätze eines dort befindlichen Sonnenstudios und fuhr wieder auf die Fahrbahn. Eine hinter ihr fahrende 47- jährige Gummersbacherin konnte nicht rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem quer zur Fahrbahn stehenden Fahrzeug der 42- Jahre alten Marienheiderin. Bei dem Zusammenstoß verletzen sich sowohl die 42- Jahre alte Marienheiderin, als auch die 47- jährige Gummersbacherin. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus Gummersbach eingeliefert. Es entstand an den beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit eine dreiviertel Stunde gesperrt.

